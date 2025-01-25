Луис Энрике о переходе в «Зенит»: «Хочу завоевать все возможные титулы и сделаю все, что в моих силах»

Луис Энрике рассказал о своих целях в «Зените».

– Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

– Хочу завоевать все возможные титулы и сделаю все, что в моих силах, чтобы наша команда финишировала первой во всех турнирах, в которых принимает участие. И чтобы наши болельщики и клуб были счастливы.

– В профиле в соцсетях у вас указано «Король Америки». Готовы стать королем российской Премьер-лиги?

– Да, конечно! Буду работать на максимум для этого, буду делать все, чтобы с божьей помощью еще раз заслужить право носить это звание, но уже в отношении чемпионата России, – сказал новичок «Зенита».