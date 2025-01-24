«Трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за 35 млн евро – это абсурд. Мы не играем в еврокубках, зачем платить такие деньги? С нынешними игроками можно выиграть РПЛ». Байдачный о расходах
Анатолий Байдачный недоумевает по поводу перехода Луиса Энрике Андре.
«Трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за 35 млн евро – это абсурд. Мы не играем в еврокубках, а лишь проводим матчи национального чемпионата. Не понимаю, зачем платить такие деньги.
«Зенит» с нынешними футболистами может выиграть чемпионат России», – отметил бывший главный тренер «Факела».
Кажется, 35 млн «Зенита» за Энрике уйдут «Лиону», а не «Ботафого». Объясняем
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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