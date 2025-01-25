Аморим про ошибку Онана в игре с «Брайтоном» и выход Байындыра против «Рейнджерс»: «Тоже думаю про тот эпизод, но это была ротация. У «МЮ» два очень хороших голкипера»
Рубену Амориму запомнилась ошибка Андре Онана в матче с «Брайтоном».
Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» задали вопрос на тему того, что вместо камерунца против «Рейнджерс» сыграл Алтай Байындыр.
«Это всегда равная борьба, но в этом случае была использована ротация, все было продумано заранее. Я тоже думаю про ту ошибку, но в данном случае была ротация.
Мы считаем, что у нас два очень хороших голкипера. Им нужно игровое время, им нужно определенное пространство в команде, так что была задумана ротация.
Та ошибка меня беспокоит, но мы продолжаем работать по тому же плану, что и на прошлой неделе», – сказал Аморим.
После ошибки Онана «МЮ» пропустил 3-й гол от «Брайтона». Вратарь выронил мяч после прострела, Рюттер добил
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем