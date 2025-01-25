Аморим про ошибку Онана в игре с «Брайтоном» и выход Байындыра против «Рейнджерс»: «Тоже думаю про тот эпизод, но это была ротация. У «МЮ» два очень хороших голкипера»

Рубену Амориму запомнилась ошибка Андре Онана в матче с «Брайтоном».

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед » задали вопрос на тему того, что вместо камерунца против «Рейнджерс » сыграл Алтай Байындыр .

«Это всегда равная борьба, но в этом случае была использована ротация, все было продумано заранее. Я тоже думаю про ту ошибку, но в данном случае была ротация.

Мы считаем, что у нас два очень хороших голкипера. Им нужно игровое время, им нужно определенное пространство в команде, так что была задумана ротация.

Та ошибка меня беспокоит, но мы продолжаем работать по тому же плану, что и на прошлой неделе», – сказал Аморим .

После ошибки Онана «МЮ» пропустил 3-й гол от «Брайтона». Вратарь выронил мяч после прострела, Рюттер добил