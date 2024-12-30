  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-вратарь «МЮ» Таиби об Онана: «Один из лучших голкиперов Европы, но не создан для АПЛ. Среда клуба неидеальна для него, иногда лучше разойтись»
8

Экс-вратарь «МЮ» Таиби об Онана: «Один из лучших голкиперов Европы, но не создан для АПЛ. Среда клуба неидеальна для него, иногда лучше разойтись»

Массимо Таиби считает, что Андре Онана стоит подумать об уходе из «Ман Юнайтед».

«Я бы сказал ему прямо: «Андре, ты один из лучших вратарей в Европе, но в Премьер-лиге ты играешь недостаточно хорошо. Отстранись от критики, проведи самоанализ, нажми на сброс и снова иди. И если к июню ничего не изменится, двигайся дальше».

Я подсознательно думаю, что среда «Юнайтед» неидеальна для него, и когда брак дает трещину, продолжать бессмысленно. Иногда в команде что-то не получается, и лучше разойтись, что не будет провалом.

Для меня он сильный вратарь, который оказался в ситуации, когда он не может показать свои навыки, потому что не создан для английского футбола. Он подходит Премьер-лиге только в том, что касается его способности разыгрывать мяч и структуры игры.

На его месте я бы не ушел из «Интера», где он был большой шишкой. Он рассчитал риск, думая, что легко впишется в «Манчестер Юнайтед», но это обернулось против него.

Но даже несмотря на то, что он не оправдал ожиданий, он остается вратарем высшего класса, одним из лучших в Европе», – заявил экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Таиби.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
logoпремьер-лига Англия
logoАндре Онана
logoМанчестер Юнайтед
logoИнтер
Массимо Таиби
logoсерия А Италия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» пропустил после прямых ударов с угловых дважды за неделю
6026 декабря, 18:59
Тренер «Виктории» пытался использовать уязвимости Онаны в игре с «МЮ»: «Я сказал игрокам бить при любой возможности»
613 декабря, 11:21
Дикий привоз Онана – уже классический для него. Неужели новый кризис?
9613 декабря, 07:04
«МЮ» готов продать больше половины состава. Среди неприкасаемых – Онана, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Майну и Диалло
12211 декабря, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
«Барсе» интересен Парти, чей контракт c «Арсеналом» заканчивается в 2025-м. Трансфер будет возможен, если уйдет де Йонг (Mundo Deportivo)
47 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
49223 минуты назад
Жорже Мендеш: «Роналду – хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту – он номер один»
1329 минут назад
«Реал» видит в Субименди из «Сосьедада» замену Кроосу. Мадридцы хотят усиляться молодыми испанцами
1948 минут назад
«Милан» будет платить Фонсеке до июня 2025 года, а не до 2027-го. Это условие активировалось при увольнении в первые 6 месяцев работы
8сегодня, 10:01
Фото Винисиуса разместили на фасаде штаб-квартиры CBF в честь его победы на The Best. Вингера «Реала» назвали «одним из главных героев борьбы с расизмом»
43сегодня, 09:58Фото
Роналду хочет стать чемпионом с «Аль-Насром», но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)
72сегодня, 09:44
«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» в 9 млн долларов за Мартирену. Клуб владеет 70% прав на защитника и должен 1,4 млн долларов прошлой команде игрока
29сегодня, 09:22
«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А
68сегодня, 09:17
Новогоднее бинго: доесть оливье, посмотреть «Гарри Поттера» и поиграть в Аэрофутбол. Все закрыли?
сегодня, 09:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Мопе об «Эвертоне»: «Когда у меня плохой день, просто проверяю их счет и улыбаюсь». Форвард «Марселя» принадлежит мерсисайдцам – у него 1 гол в 29 матчах АПЛ
56 секунд назад
Анчелотти об увольнении Фонсеки из «Милана»: «Меня увольняли тысячу раз, это часть работы. Тренер одинок, особенно в трудные времена»
112 минут назад
«Празднование Трента говорит достаточно». Слот о жесте защитника «Ливерпуля» с отсылкой на трансферные слухи
129 минут назадФото
Холанд подтолкнул Пепа отпраздновать победу над «Лестером» с фанатами «Сити», скандировавшими имя тренера
150 минут назадФото
Агент Батракова о стоимости игрока для Европы: «Не больше 15 миллионов евро. Агенты говорят, что готовы рассмотреть ценник в этом районе»
6сегодня, 10:14
Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»
16сегодня, 09:35
Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» без ограничений. Хавбек еще не играл в этом сезоне
3сегодня, 09:24
Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»
19сегодня, 09:12
Аит-Нури набрал 7 фэнтези-очков с «Тоттенхэмом». У защитника 2 ассиста
1сегодня, 09:10Фэнтези
Веретенников о «Спартаке»: «Сложно говорить, что результаты команды – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата»
9сегодня, 09:01
Рекомендуем