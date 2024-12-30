Экс-вратарь «МЮ» Таиби об Онана: «Один из лучших голкиперов Европы, но не создан для АПЛ. Среда клуба неидеальна для него, иногда лучше разойтись»
«Я бы сказал ему прямо: «Андре, ты один из лучших вратарей в Европе, но в Премьер-лиге ты играешь недостаточно хорошо. Отстранись от критики, проведи самоанализ, нажми на сброс и снова иди. И если к июню ничего не изменится, двигайся дальше».
Я подсознательно думаю, что среда «Юнайтед» неидеальна для него, и когда брак дает трещину, продолжать бессмысленно. Иногда в команде что-то не получается, и лучше разойтись, что не будет провалом.
Для меня он сильный вратарь, который оказался в ситуации, когда он не может показать свои навыки, потому что не создан для английского футбола. Он подходит Премьер-лиге только в том, что касается его способности разыгрывать мяч и структуры игры.
На его месте я бы не ушел из «Интера», где он был большой шишкой. Он рассчитал риск, думая, что легко впишется в «Манчестер Юнайтед», но это обернулось против него.
Но даже несмотря на то, что он не оправдал ожиданий, он остается вратарем высшего класса, одним из лучших в Европе», – заявил экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Таиби.
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