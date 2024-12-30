Экс-вратарь «МЮ» Таиби об Онана: «Один из лучших голкиперов Европы, но не создан для АПЛ. Среда клуба неидеальна для него, иногда лучше разойтись»

Массимо Таиби считает, что Андре Онана стоит подумать об уходе из «Ман Юнайтед».

«Я бы сказал ему прямо: «Андре , ты один из лучших вратарей в Европе, но в Премьер-лиге ты играешь недостаточно хорошо. Отстранись от критики, проведи самоанализ, нажми на сброс и снова иди. И если к июню ничего не изменится, двигайся дальше».

Я подсознательно думаю, что среда «Юнайтед» неидеальна для него, и когда брак дает трещину, продолжать бессмысленно. Иногда в команде что-то не получается, и лучше разойтись, что не будет провалом.

Для меня он сильный вратарь, который оказался в ситуации, когда он не может показать свои навыки, потому что не создан для английского футбола. Он подходит Премьер-лиге только в том, что касается его способности разыгрывать мяч и структуры игры.

На его месте я бы не ушел из «Интера », где он был большой шишкой. Он рассчитал риск, думая, что легко впишется в «Манчестер Юнайтед», но это обернулось против него.

Но даже несмотря на то, что он не оправдал ожиданий, он остается вратарем высшего класса, одним из лучших в Европе», – заявил экс-голкипер «Манчестер Юнайтед » Таиби.