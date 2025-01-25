Мане о своих словах про то, что ему не нужно 10 «Феррари» и 20 бриллиантовых часов: «Высказал мнение. Люди смотрят на жизнь по-разному, я не могу никого осуждать»
Садьо Мане прокомментировал свою фразу про «Феррари» и бриллиантовые часы.
Перед ЧМ-2022 сенегалец заявил в интервью: «Зачем мне 10 «Феррари», 20 бриллиантовых часов или 2 самолета? Что все эти вещи делают для меня и для планеты?»
«Вот о таких вещах я и думаю. Конечно, люди могут смотреть на жизнь по-разному, я не могу никого осуждать или советовать, что им делать со своими деньгами.
Я просто высказал мнение. Люди могут воспринимать это по-разному, хорошо или плохо. Но для меня это вопрос того, как я вижу жизнь. Это моя миссия», – сказал футболист «Аль-Насра».
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