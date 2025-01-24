Мане о благотворительности в Сенегале: «Есть более важные вещи, чем футбол. Я счастлив, когда помогаю»

Садьо Мане рассказал, почему занимается благотворительностью.

Футболист вкладывал в строительство школ в Сенегале, дарил ноутбуки и помогал бороться с ковидом.

«Если честно, думаю, есть вещи, которые гораздо важнее в жизни, чем футбол. Вот что делает меня самым счастливым в жизни. Помогать или делать лучшее для моего общества, для моего народа – вот что делает меня самым счастливым в жизни.

Поэтому, когда у меня появляется возможность сделать это, я никогда не колеблюсь. Конечно, всегда важно, чтобы не только я, но и каждый из нас старался делать все возможное», – сказал Мане.