Мане о благотворительности в Сенегале: «Есть более важные вещи, чем футбол. Я счастлив, когда помогаю»
Садьо Мане рассказал, почему занимается благотворительностью.
Футболист вкладывал в строительство школ в Сенегале, дарил ноутбуки и помогал бороться с ковидом.
«Если честно, думаю, есть вещи, которые гораздо важнее в жизни, чем футбол. Вот что делает меня самым счастливым в жизни. Помогать или делать лучшее для моего общества, для моего народа – вот что делает меня самым счастливым в жизни.
Поэтому, когда у меня появляется возможность сделать это, я никогда не колеблюсь. Конечно, всегда важно, чтобы не только я, но и каждый из нас старался делать все возможное», – сказал Мане.
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