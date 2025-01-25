«ПСЖ» попробует купить Родриго у «Реала» летом, если появится возможность (Абделла Бульма)
«ПСЖ» хотел бы приобрести Родриго Гоэса.
Журналист Абделла Бульма сообщил, что парижане попробуют подписать вингера «Реала», если ближайшим летом предоставится такая возможность. Контракт бразильца рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне Родриго забил 4 голов в 17 играх в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Абделлы Бульма
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