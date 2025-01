Родриго в стиле Джона Сины отпраздновал гол в ворота «Зальцбурга»: «Он был одним из кумиров моего детства»

Родриго в стиле Джона Сины отпраздовал гол «Зальцбургу».

Вингер «Реала » сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом » (5:1).

Во время празднования гола бразилец помахал ладонью перед лицом – это фирменный жест американского рестлера и актера Джона Сины , получивший название You Can’t See Me («Ты меня не видишь»).

После матча Родриго признал, что его празднование было посвящено Сине.

«Мне нужно было придумать празднование, а он был одним из кумиров моего детства», – сказал Родриго .