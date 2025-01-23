Родриго в стиле Джона Сины отпраздновал гол в ворота «Зальцбурга»: «Он был одним из кумиров моего детства»
Родриго в стиле Джона Сины отпраздовал гол «Зальцбургу».
Вингер «Реала» сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (5:1).
Во время празднования гола бразилец помахал ладонью перед лицом – это фирменный жест американского рестлера и актера Джона Сины, получивший название You Can’t See Me («Ты меня не видишь»).
После матча Родриго признал, что его празднование было посвящено Сине.
«Мне нужно было придумать празднование, а он был одним из кумиров моего детства», – сказал Родриго.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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