Анчелотти может отказаться от схемы с 4 атакующими игроками после поражения от «Барсы» в Суперкубке. Родриго, вероятно, лишится места в старте
Мадридский клуб уступил «Барселоне» со счетом 2:5 в финале Суперкубка Испании. В стартовом составе «сливочных» вышли четыре атакующих игрока: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго и Джуд Беллингем.
По информации The Athletic, главный тренер «Реала» и его штаб рассматривают возможность внесения изменений в состав, чтобы найти баланс между атакой и обороной при игре с сильными соперниками.
Еще неизвестно, кто из четырех игроков атаки окажется на скамейке запасных, если этот план будет воплощен в жизнь. Вероятнее всего, место в стартовом составе потеряет Родриго, хотя Анчелотти высоко ценит 24-летнего бразильца за его умение работать в обороне.
В таком случае «Мадрид» перестроится на схему 4-4-2. Федерико Вальверде будет играть на правом фланге, а Беллингем – на левом.
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