Анчелотти может отказаться от схемы с 4 атакующими игроками после поражения от «Барсы» в Суперкубке. Родриго, вероятно, лишится места в старте

Карло Анчелотти может пересмотреть тактику «Реала» после поражения в класико.

Мадридский клуб уступил «Барселоне» со счетом 2:5 в финале Суперкубка Испании. В стартовом составе «сливочных» вышли четыре атакующих игрока: Килиан Мбаппе , Винисиус Жуниор , Родриго и Джуд Беллингем .

По информации The Athletic, главный тренер «Реала » и его штаб рассматривают возможность внесения изменений в состав, чтобы найти баланс между атакой и обороной при игре с сильными соперниками.

Еще неизвестно, кто из четырех игроков атаки окажется на скамейке запасных, если этот план будет воплощен в жизнь. Вероятнее всего, место в стартовом составе потеряет Родриго, хотя Анчелотти высоко ценит 24-летнего бразильца за его умение работать в обороне.

В таком случае «Мадрид» перестроится на схему 4-4-2. Федерико Вальверде будет играть на правом фланге, а Беллингем – на левом.