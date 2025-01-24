«Локомотив» получит 4-4,3 млн евро после выкупа Митая «Аль-Иттихадом». Саудовцы уже заплатили 1,2 млн за аренду защитника (Иван Карпов)

«Аль-Иттихад» собирается выкупить Марио Митая у «Локомотива».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что стороны близки к тому, чтобы заключить сделку об изменении статуса арендованного защитника со временного на постоянный. Осталось уладить последние детали.

За аренду «Аль-Иттихад » уже заплатил 1,2 млн евро. Выкуп обойдется еще в 4-4,3 млн евро.