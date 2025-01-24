«Локомотив» получит 4-4,3 млн евро после выкупа Митая «Аль-Иттихадом». Саудовцы уже заплатили 1,2 млн за аренду защитника (Иван Карпов)
«Аль-Иттихад» собирается выкупить Марио Митая у «Локомотива».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что стороны близки к тому, чтобы заключить сделку об изменении статуса арендованного защитника со временного на постоянный. Осталось уладить последние детали.
За аренду «Аль-Иттихад» уже заплатил 1,2 млн евро. Выкуп обойдется еще в 4-4,3 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем