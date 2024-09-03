«Локомотив» отдал Митая в аренду «Аль-Иттихаду» до конца сезона с правом выкупа
Марио Митай покидает «Локомотив».
Московский клуб объявил об аренде 21-летнего защитника в «Аль-Иттихад». Соглашение будет рассчитано до конца сезона, по его окончании клуб из Саудовской Аравии получит право выкупа.
Сообщалось, что за аренду Митая «Локомотив» получит 1,2 млн евро, сумма выкупа – 5 млн евро.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Митай провел в составе «Локомотива» 21 матч. Подробная статистика албанца доступна здесь.
жаль что Галактикос не смог его интегрировать в свою тактику , ему проще дубового 30-летнего игрока ахмата в основу наиграть.
По мне - это игрок основного состава.
Причем может закрыть несколько позиции.
Удачи.