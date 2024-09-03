«Локомотив» отдал Митая в аренду «Аль-Иттихаду» до конца сезона с правом выкупа

Марио Митай покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил об аренде 21-летнего защитника в « ». Соглашение будет рассчитано до конца сезона, по его окончании клуб из Саудовской Аравии получит право выкупа.

Сообщалось, что за аренду Митая «Локомотив» получит 1,2 млн евро, сумма выкупа – 5 млн евро.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Митай провел в составе « » 21 матч. Подробная статистика албанца доступна здесь.