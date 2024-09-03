«Локомотив» отдал Митая в аренду «Аль-Иттихаду» до конца сезона с правом выкупа

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Марио Митай Футбол

Марио Митай покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил об аренде 21-летнего защитника в «Аль-Иттихад». Соглашение будет рассчитано до конца сезона, по его окончании клуб из Саудовской Аравии получит право выкупа.

Сообщалось, что за аренду Митая «Локомотив» получит 1,2 млн евро, сумма выкупа – 5 млн евро.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Митай провел в составе «Локомотива» 21 матч. Подробная статистика албанца доступна здесь

11 комментариев
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Да понятно было, что хотели продать, отдать в аренду. Летом уже говорили, что может уйти. На поле, наверно, по этой причине и не выпускали, чтоб не поломался. Удачи, Марио!
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один из лучших игроков в текущей рпл по удержанию и продвижению мяча.
жаль что Галактикос не смог его интегрировать в свою тактику , ему проще дубового 30-летнего игрока ахмата в основу наиграть.
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Зря.
По мне - это игрок основного состава.
Причем может закрыть несколько позиции.
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Албанская версия Диарры, ну ниче Тимофеев же есть)))
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Жаль терять, но к этому всё и шло.
Удачи.
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