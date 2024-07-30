Защитник «Локо» Митай интересен «Аль-Иттихаду». Сумма трансфера может составить 6-7 млн евро («Матч ТВ»)

Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По информации « », интерес к Митаю проявляет « ». Клуб готовит предложение о трансфере и с высокой долей вероятности направит его « » уже в ближайшее время.

Сообщается, что сумма трансфера может составить 6-7 млн евро.

перешел в «Локомотив» в августе 2022 года. Со статистикой 20-летнего защитника сборной Албании можно ознакомиться здесь.