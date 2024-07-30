Защитник «Локо» Митай интересен «Аль-Иттихаду». Сумма трансфера может составить 6-7 млн евро («Матч ТВ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Матч ТВ Марио Митай Футбол

Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По информации «Матч ТВ», интерес к Митаю проявляет «Аль-Иттихад». Клуб готовит предложение о трансфере и с высокой долей вероятности направит его «Локомотиву» уже в ближайшее время.

Сообщается, что сумма трансфера может составить 6-7 млн евро.

Митай перешел в «Локомотив» в августе 2022 года. Со статистикой 20-летнего защитника сборной Албании можно ознакомиться здесь.

6 комментариев
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пофиг на состав,вы хоть с формы кайфуйте
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К нему есть интерес из-за рубежа. Локо стоит поторговаться.
Сумма ближе к 10 была бы отличной. Ясно, что он столько не стоит, но арабы могут забрать за столько.
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Покупали за 3 миллиона, так что более менее неплохая будет выгода с перепродажи.
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география интересов расширяется) Неплохо, пусть развивается и дорожает.
Только чего не играет-то?
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Кто играть будет у них?
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Ответ Азрет-Али Айбазов
К нему есть интерес из-за рубежа. Локо стоит поторговаться. Сумма ближе к 10 была бы отличной. Ясно, что он столько не стоит, но арабы могут забрать за столько.
он не играет от слова совсем. куда тут торговаться...
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