Защитник «Локо» Митай интересен «Аль-Иттихаду». Сумма трансфера может составить 6-7 млн евро («Матч ТВ»)
Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
По информации «Матч ТВ», интерес к Митаю проявляет «Аль-Иттихад». Клуб готовит предложение о трансфере и с высокой долей вероятности направит его «Локомотиву» уже в ближайшее время.
Сообщается, что сумма трансфера может составить 6-7 млн евро.
Митай перешел в «Локомотив» в августе 2022 года. Со статистикой 20-летнего защитника сборной Албании можно ознакомиться здесь.
Сумма ближе к 10 была бы отличной. Ясно, что он столько не стоит, но арабы могут забрать за столько.
Только чего не играет-то?