Анчелотти, Бордалас и Хименес претендуют на приз лучшему тренеру января в Ла Лиге

Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.

На награду по итогам января претендуют три специалиста.

Пепе Бордалас («Хетафе ») – 2 матча в чемпионате за месяц, 1 победа, 1 ничья;

Карло Анчелотти («Реал ») – 2 матча, 2 победы;

Борха Хименес («Леганес ») – 2 матча, 1 победа, 1 ничья.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 27 января.