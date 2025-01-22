Анчелотти, Бордалас и Хименес претендуют на приз лучшему тренеру января в Ла Лиге
Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
На награду по итогам января претендуют три специалиста.
Пепе Бордалас («Хетафе») – 2 матча в чемпионате за месяц, 1 победа, 1 ничья;
Карло Анчелотти («Реал») – 2 матча, 2 победы;
Борха Хименес («Леганес») – 2 матча, 1 победа, 1 ничья.
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 27 января.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
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