Байдачный о «Зените»: «Лучшие условия в стране, пора уже выращивать своих воспитанников. Зачем мы все время покупаем откуда-то?»

Анатолий Байдачный призвал «Зенит» развивать свою молодежь.

«У «Зенита » лучшие условия в стране! Пора уже выращивать своих воспитанников и доверять им.

Зачем мы все время покупаем откуда-то? Сейчас наступил такой период, когда российские команды нигде не играют на международной арене. Тогда, наоборот, нужно продвигать своих футболистов. Но своих надо тренировать, а с легионерами, видимо, попроще.

Поэтому уход Вендела и Клаудиньо не должен быть потерей, когда рядом есть российские игроки.

Если завтра нельзя будет никого купить? Я всегда за воспитание своих футболистов», – сказал бывший главный тренер сборной Беларуси.