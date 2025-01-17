Анатолий Байдачный: «Не надо дипломатии с Америкой. Это враги! Жуткое поколение, которое ждет, что те, с кем воюем, разрешат нам играть на Олимпиадах. Противно смотреть!»

Анатолий Байдачный поделился мыслями об отношениях России с Америкой.

Бывший футболист ранее заявил, что президент США Дональд Трамп мог бы пригласить хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина на инаугурацию.

«Не надо нам никакой дипломатии с Америкой. Это наши враги! В спортивном плане, в любом.

Они нам запрещают в Олимпиадах играть. О чем тут говорить?

Жуткое поколение какое-то, которое ждет, что те, с кем воюем, разрешат нам играть. Противно смотреть на это!» – заявил бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный .

Байдачный об Овечкине: «Если бы Трамп пригласил его на инаугурацию, было бы красиво. Слежу за возможным рекордом. Я его маму знал, вон какой у нее вырос»