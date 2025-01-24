Сафонов с другими игроками «ПСЖ» посетил матч НБА между «Сан-Антонио» и «Индианой» в Париже. Хакими обменялся футболками с разыгрывающим «Сперс» Крисом Полом
Матвей Сафонов побывал на матче НБА.
Голкипер «ПСЖ» вместе с несколькими партнерами посетил игру Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио» и «Индианой» (140:110). Матч прошел в Париже минувшим вечером.
Фото: x.com/PSG_English
Защитник клуба Лиги 1 Ашраф Хакими обменялся футболками с разыгрывающим Крисом Полом и форвардом Джереми Соханом из «Сперс».
Фото: x.com/NBA
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер НБА
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