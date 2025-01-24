Сафонов с другими игроками «ПСЖ» посетил матч НБА между «Сан-Антонио» и «Индианой» в Париже. Хакими обменялся футболками с разыгрывающим «Сперс» Крисом Полом

Матвей Сафонов побывал на матче НБА.

Голкипер «ПСЖ » вместе с несколькими партнерами посетил игру Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио» и «Индианой» (140:110). Матч прошел в Париже минувшим вечером.

Фото: x.com/PSG_English

Защитник клуба Лиги 1 Ашраф Хакими обменялся футболками с разыгрывающим Крисом Полом и форвардом Джереми Соханом из «Сперс».

Фото: x.com/NBA