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Чендлер Парсонс: «НБА надо устроить матчи в Греции, Канаде для ШГА и в Сербии для Йокича»

Чендлер Парсонс порадовался выступлению Виктора Вембаньямы в Париже.

Молодой форвард «Сперс» набрал 30+11+6+5 в победном матче с «Индианой» во французском турне.

«Мы видели это на Олимпиаде. Баскетбол вырос, стал настолько конкурентным во всем мире. Давайте устроим матчи в Греции, Канаде для Шэя Гилджеса-Александера, в Сербии для Николы Йокича. Часть наших лучших игроков – 5-6 из Топ-10 – из других стран. Игра развивается.

Когда я приезжал на Тайвань или на Филиппины, люди плакали во время матчей. Им это очень нравилось, им это было важно.

Такие мероприятия, когда иностранные болельщики смогут увидеть игроков вживую, взять автографы – это очень важно.

Мы знали, что Вембаньяма постарается устроить шоу, и он нас не разочаровал», – заключил ведущий Run It Back.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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