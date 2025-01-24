«Видимо, Луису Энрике надоело быть «Королем Америки» – вот и решил осуществить мечту поиграть в Премьер-лиге. Но не в английской, а в нашей». Канищев о трансфере «Зенита»

Александр Канищев оценил переход Луиса Энрике в «Зенит».

– Луиса Энрике преподносят как суперзвезду. Игрок года в Америке, где опередил в опросе даже Месси. Действующий футболист сборной Бразилии. Понимаете, почему он тогда переходит в чемпионат России, а не одну из европейских топ-лиг?

– Видимо, Луису Энрике надоело быть «Королем Америки», выступать за национальную сборную, вот он и решил осуществить свою давнюю мечту поиграть в премьер-лиге. Но не в английской, а в нашей (смеется).

Можно с удивлением отнестись к желанию молодого человека, но это его выбор.

Посмотрим, насколько совпадает, что о нем говорят, и что он представляет из себя на самом деле. Про Соболева тоже много писали и говорили, но видите реальность.

Подождем… Но не хотелось, чтобы это выглядело, как некий психоз.

– Непривычной выглядит и сама схема тройного трансфера – Луис Энрике, Вендел, Артур, больше напоминающий хоккейный обмен. Это ноу-хау зенитовских топ-менеджеров?

– А чего гонять туда-сюда, если клубы платят одни и те же деньги? Поменяли двух игроков на одного – вполне адекватно.

Агенты и те, кто сопровождал эти переходы в «Зените», свои комиссионные получат. А все остальное можно просто взаимозачетами. Разумно, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев.