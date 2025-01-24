Гризманн подписал контракт с Decathlon после 14 лет с Puma. Антуан играет в бутсах Kipsta
Антуан Гризманн заключил договор с французской компанией Decathlon.
Форвард «Атлетико» уже несколько недель играет в бутсах от Kipsta, бренда Decathlon.
Гризманн 14 лет сотрудничал с Puma. Срок его контракта с немецким производителем экипировки истек.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Decathlon в X
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