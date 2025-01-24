Гризманн подписал контракт с Decathlon после 14 лет с Puma. Антуан играет в бутсах Kipsta

Антуан Гризманн заключил договор с французской компанией Decathlon.

Форвард «Атлетико » уже несколько недель играет в бутсах от Kipsta, бренда Decathlon.

Гризманн 14 лет сотрудничал с Puma . Срок его контракта с немецким производителем экипировки истек.