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  • Тренер «Леганеса» Хименес подошел к скамейке «Атлетико» и изображал плач после промаха Гризманна с пенальти. Вероятно, это намек на слова Симеоне о судействе
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Тренер «Леганеса» Хименес подошел к скамейке «Атлетико» и изображал плач после промаха Гризманна с пенальти. Вероятно, это намек на слова Симеоне о судействе

Тренер «Леганеса» поиздевался над коллегами из «Атлетико».

«Леганес» обыграл «Атлетико» со счетом 1:0 в 20-м туре Ла Лиги. На 90-й минуте судья Марио Мелеро Лопес назначил пенальти в пользу «матрасников» – Серхио Гонсалес Пойррьер после сыграл рукой в борьбе за мяч с Робеном Ле Норманом, а также подтолкнул соперника. Антуан Гризманн не реализовал 11-метровый.

После промаха французского футболиста Борха Хименес подошел к тренерской скамейке соперника, изображая плач. Вероятно, он намекал на слова Диего Симеоне о судействе.

Напомним, ранее главный тренер «Атлетико» высказался о спорных судейских решениях в матче «Реала» и «Сельты» (5:2): «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются».

Фото: кадр из трансляции

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoсудьи
logoЛеганес
logoЛа Лига
logoАнтуан Гризманн
logoАтлетико
logoБорха Хименес
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