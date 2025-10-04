«Локомотиву» устно предлагали больше 30 млн евро за Батракова из Саудовской Аравии. Ульянов сказал: «Леха никуда не хочет ехать в этом году. Еще хочет поиграть за «Локомотив»
Дмитрий Ульянов рассказал о предложении по Алексею Батракову из Саудовской Аравии.
– Один клуб из Саудовской Аравии предлагал 30 миллионов евро за Батракова, и «Локомотив» отказал.
– Даже, по-моему, больше. Но на словах. Но в этом году Леха никуда не хочет ехать. Он хочет еще поиграть за «Локомотив».
– В следующем сезоне будет решаться?
– Я не знаю.
– Какого будущего вы бы для него хотели?
– Хорошего футбольного будущего, – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
Батракова не продали в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро. Саудовцы были готовы дать хавбеку «Локомотива» 5 млн в год
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
