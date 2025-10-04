«Локомотиву» устно предлагали больше 30 млн евро за Батракова из Саудовской Аравии. Ульянов сказал: «Леха никуда не хочет ехать в этом году. Еще хочет поиграть за «Локомотив»

Дмитрий Ульянов рассказал о предложении по Алексею Батракову из Саудовской Аравии.

– Один клуб из Саудовской Аравии предлагал 30 миллионов евро за Батракова, и «Локомотив» отказал.

– Даже, по-моему, больше. Но на словах. Но в этом году Леха никуда не хочет ехать. Он хочет еще поиграть за «Локомотив».

– В следующем сезоне будет решаться?

– Я не знаю.

– Какого будущего вы бы для него хотели?

– Хорошего футбольного будущего, – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

