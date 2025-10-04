Тейлор Свифт упомянула «Реал» в песне Wi$h Li$t. Мадридцы отреагировали, опубликовав фото Тчуамени в наушниках
Тейлор Свифт упомянула «Реал» в своей песне.
Американская исполнительница выпустила 12-й студийный альбом The Life of a Showgirl, а в треке Wi$h Li$t упомянула мадридский клуб.
Текст песни выглядит таким образом:
«Они хотят этой свободы, жизни вне сети,
Они хотят тех трех собак, которых они называют своими детьми,
И тот хороший прибой, никаких лицемеров,
Они хотят все,
Они хотят контракт с мадридским «Реалом».
В мае Тейлор Свифт провела два концерта на стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» в социальной сети отреагировал на трек исполнительницы, опубликовал фотографию Орельена Тчуамени в наушниках и подписав пост: «Сейчас играет: Taylor Swift – Wi$h Li$t (2025)».
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости