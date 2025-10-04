Тейлор Свифт упомянула «Реал» в песне Wi$h Li$t. Мадридцы отреагировали, опубликовав фото Тчуамени в наушниках

Тейлор Свифт упомянула «Реал» в своей песне.

Американская исполнительница выпустила 12-й студийный альбом The Life of a Showgirl, а в треке Wi$h Li$t упомянула мадридский клуб.

Текст песни выглядит таким образом:

«Они хотят этой свободы, жизни вне сети,

Они хотят тех трех собак, которых они называют своими детьми,

И тот хороший прибой, никаких лицемеров,

Они хотят все,

Они хотят контракт с мадридским «Реалом ».

В мае Тейлор Свифт провела два концерта на стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» в социальной сети отреагировал на трек исполнительницы, опубликовал фотографию Орельена Тчуамени в наушниках и подписав пост: «Сейчас играет: Taylor Swift – Wi$h Li$t (2025)».