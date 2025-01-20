Каррагер о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Одна из самых странных и нелепых вещей, которые я слышал от тренера. Не знаю, что он выигрывает от этого»

Джейми Каррагер отреагировал на слова Рубена Аморима о «Манчестер Юнайтед».

После поражения от «Брайтона» в 22-м туре АПЛ (1:3) главный тренер манкунианцев заявил : «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего».

«Я не знаю историю «Манчестер Юнайтед» так хорошо, как Гари Невилл , но должен сказать, что это была одна из самых странных и нелепых вещей, которые я когда-либо слышал от тренера.

Зачем делать такой комментарий... Такой комментарий мог бы сделать эксперт, человек на моем месте, и это мнение пришлось бы его отстаивать. Я не знаю, что он [Аморим ] от этого выигрывает, в чем заключается его выгода.

Мы все знаем, что это плохой состав «Манчестер Юнайтед». Они проиграли дома «Брайтону», они и так проигрывали в последние пару лет. Мы знаем, что это тяжелый сезон, мы знаем, что это плохая команда. Но эта цитата будет преследовать его до конца сезона.

Он сказал журналистам: «Я дам вам заголовок». Зачем тренеру это делать, я никогда не пойму. Это не придаст уверенности в будущем.

Я не испытываю особой симпатии к игрокам «Манчестер Юнайтед», они уже несколько лет являются посмешищем. Несколько недель назад, после матча с «Ливерпулем», я едва удержался от смеха, услышав, как Лисандро Мартинес говорит о новом менталитете. Сколько раз за последние четыре-пять лет «Манчестер Юнайтед» выбрасывал полотенце после плохих игр?

Я не знаю, как может тренер заходить в раздевалку и постоянно пытаться настроить команду и вселить в нее веру в победу над любым соперником, если он сказал, что это одна из худших команд в истории «Манчестер Юнайтед ». Я вообще не вижу, что он от этого выигрывает», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».