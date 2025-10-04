Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»
«Галатасарай» примет «Бешикташ» в стамбульском дерби в 8-м туре чемпионата Турции.
После 7 матчей «Галатасарай» возглавляет таблицу Суперлиги. «Бешикташ» идет пятым, отставая от соперника на 9 очков и имея на игру меньше.
Чемпионат Турции
8-й тур
Суперлига. 8 тур
4 октября 17:00, Тюрк Телеком Стэдиум
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
