0

Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»

«Галатасарай» примет «Бешикташ» в стамбульском дерби в 8-м туре чемпионата Турции.

После 7 матчей «Галатасарай» возглавляет таблицу Суперлиги. «Бешикташ» идет пятым, отставая от соперника на 9 очков и имея на игру меньше.

Чемпионат Турции

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Турции

Статистика чемпионата Турции

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?1798 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoГалатасарай
результаты
logoБешикташ
logoвысшая лига Турция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
14сегодня, 06:22
Состав сборной России, дискомфорт в паху у Ямаля, инсайд про увольнение Ларионова, Усман Нурмагомедов победил Хьюза, трехцветный мяч ЧМ-2026 и другие новости
17сегодня, 06:10
«Челси» – «Ливерпуль», дерби Лондона. Что еще взять в Предикторе? 🔮
сегодня, 06:00Телеграм
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» примет «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» в воскресенье
39сегодня, 05:10
Тухель о том, что без Беллингема Англия не выиграет ЧМ: «У вас есть доказательство? Против Сербии мы показали лучшую игру»
16сегодня, 05:00
Директор «Баварии» о срыве трансферов Виртца и Вольтемаде: «Остаемся одним из самых привлекательных клубов мира. Подписали из АПЛ Диаса и Джексона, а 2 года назад – Кейна»
31сегодня, 04:00
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
39сегодня, 03:35
Штаб Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией перед матчем с «Порту». У Жозе был грипп еще перед игрой с «Челси»
9сегодня, 02:46
Хави о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживал, как и Витинья, Салах, Педри и Рафинья, но трофеи перевесили. Ламин победит, когда его команда выиграет ЛЧ или ЧМ»
22вчера, 22:07
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» – «Кремонезе». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1 минуту назад
Де ла Фуэнте про «Золотой мяч»: «Дембеле – отличный футболист, но я бы предпочел, чтобы приз получил испанец»
11 минут назад
«Арсенал» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
240 минут назад
Гендиректор «Балтики» оценивает старт в РПЛ на пять с минусом: «Мы все максималисты и всегда хотим большего»
250 минут назад
«Краснодар» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
2сегодня, 06:14
Почеттино – журналисту о невызове Мусы и Скалли в сборную США: «В следующий раз вы сами составите заявку, а мы обсудим. Никогда не объясняем игрокам, почему они не попали в состав»
2сегодня, 06:01
«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
5сегодня, 05:47
Президент «Урала» о 2-м месте в Первой лиге: «Оцениваю на четверку с минусом. Хотелось бы набрать больше очков»
2сегодня, 05:37
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1сегодня, 05:22
«Байер» – «Унион». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 04:39