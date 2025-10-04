Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»

«Галатасарай» примет «Бешикташ» в стамбульском дерби в 8-м туре чемпионата Турции.

После 7 матчей «Галатасарай » возглавляет таблицу Суперлиги. «Бешикташ » идет пятым, отставая от соперника на 9 очков и имея на игру меньше.

Чемпионат Турции

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

