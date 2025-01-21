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«Он что, сумасшедший? Разве не он должен был все исправить?». Комментатор Киз о словах Аморима про худший «МЮ» в истории

Комментатор Ричард Киз оценил слова Рубена Аморима про «Манчестер Юнайтед».

«О чем, черт возьми, думал Рубен Аморим, когда сказал, что [его команда, возможно, худшая в истории «Манчестер Юнайтед»]? 

Он что, сумасшедший? Зачем он это сделал? Разве не он должен был все исправить?

Я до сих пор не могу понять, чего пытался добиться Аморим. Мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» выглядит плохо. Вот почему ты на этой должности, Рубен.

Твоя задача – исправить это, а не говорить нам: «У меня есть только один путь», а затем рассказывать всему миру, что ваши игроки – отстой. Ведь именно эти игроки и нужны, чтобы выбраться из этой передряги», – сказал комментатор Ричард Киз.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт Ричарда Киза
Ричард Киз
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
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