«Он что, сумасшедший? Разве не он должен был все исправить?». Комментатор Киз о словах Аморима про худший «МЮ» в истории

Комментатор Ричард Киз оценил слова Рубена Аморима про «Манчестер Юнайтед».

«О чем, черт возьми, думал Рубен Аморим, когда сказал , что [его команда, возможно, худшая в истории «Манчестер Юнайтед»]?

Он что, сумасшедший? Зачем он это сделал? Разве не он должен был все исправить?

Я до сих пор не могу понять, чего пытался добиться Аморим. Мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» выглядит плохо. Вот почему ты на этой должности, Рубен.

Твоя задача – исправить это, а не говорить нам: «У меня есть только один путь», а затем рассказывать всему миру, что ваши игроки – отстой. Ведь именно эти игроки и нужны, чтобы выбраться из этой передряги», – сказал комментатор Ричард Киз.