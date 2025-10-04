  • Спортс
Вратарь «Карабаха» Магомедалиев о двух победах в ЛЧ: «Народ Азербайджана заслуживает эту радость. В стране бум футбола!»

Вратарь «Карабаха» оценил старт команды в общем этапе Лиги чемпионов.

В 1-м туре азербайджанский клуб обыграл на выезде «Бенфику» (3:2), а во втором победил дома «Копенгаген» (2:0).

«Благодарим Всевышнего за матчи и победы в Лиге чемпионов. Наш народ заслуживает эту радость. В Азербайджане все счастливы такому хорошему старту «Карабаха» в турнире — буквально бум футбола в стране! 

Но лично у меня не было конкретной мечты сыграть в Лиге чемпионов. Я просто выполняю свою работу, как и вся наша команда», — сказал Шахруддин Магомедалиев, уроженец Махачкалы.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
