Оуэн Харгривз: «ЛЧ просто сумасшедшая в этом сезоне, и новый формат сыграл в этом ключевую роль»
Оуэн Харгривз доволен Лигой чемпионов в текущем сезоне.
«Лига чемпионов в этом сезоне получилась просто сумасшедшей, и я думаю, что новый формат сыграл в этом ключевую роль.
Команды пользуются преимуществом своего поля и добиваются впечатляющих результатов в матчах с большими соперниками. Взгляните только на игру «Фейеноорда» с «Баварией» (3:0) в последнем туре.
Также роттердамцы знают, что им не придется ехать на «Альянц Арену», они могут выложиться на полную в домашней игре – и это удалось», – сказал бывший полузащитник «Баварии».
«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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