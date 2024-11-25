Харгривз считает, что Хейлунд, Зиркзе и Далот плохо выбирали позицию в игре с «Ипсвичем»: «Амориму не понравился баланс в полузащите. Многое нужно поправить»
Оуэн Харгривз рассказал, кем был недоволен Рубен Аморим в игре «МЮ» с «Ипсвичем» (1:1).
«Думаю, он был недоволен тем, как Далот выбирал позицию в первом тайме. Также, думаю, ему не понравился баланс в полузащите.
А когда на замену вышел Зиркзе, не думаю, что он был доволен тем, как тот располагался на поле, равно как и Хейлунд. Так что многое нужно поправить», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
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