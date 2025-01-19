Оуэн Харгривз: «Тен Хаг потратил 600 млн фунтов, но мало кто из этих игроков проходил бы в старт топ-клуба. У «Брайтона» в старте 6 человек, которые играли бы в «МЮ», так быть не должно»
Оуэн Харгривз раскритиковал работу Эрика тен Хага на трансферном рынке.
«Все начинается с подбора игроков. Эрик тен Хаг потратил 600 млн фунтов, но мало кто из этих футболистов проходил бы в стартовый состав другого топ-клуба.
У «Брайтона» в старте шесть игроков, которые выходили бы в старте «МЮ». Такого никогда не должно было произойти», – сказал экс-полузащитник манкунианцев после победы «Брайтона» над его бывшей командой.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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