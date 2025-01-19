Оуэн Харгривз: «Тен Хаг потратил 600 млн фунтов, но мало кто из этих игроков проходил бы в старт топ-клуба. У «Брайтона» в старте 6 человек, которые играли бы в «МЮ», так быть не должно»

Оуэн Харгривз раскритиковал работу Эрика тен Хага на трансферном рынке.

«Все начинается с подбора игроков. Эрик тен Хаг потратил 600 млн фунтов, но мало кто из этих футболистов проходил бы в стартовый состав другого топ-клуба.

У «Брайтона » в старте шесть игроков, которые выходили бы в старте «МЮ ». Такого никогда не должно было произойти», – сказал экс-полузащитник манкунианцев после победы «Брайтона» над его бывшей командой.