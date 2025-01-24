Панченко завершил карьеру и стал тренером «Динамо-2». Форвард выиграл РПЛ и Суперкубок России с ЦСКА

Кирилл Панченко завершил карьеру футболиста.

По данным «Спорт-Экспресса », 35-летний россиянин завершил карьеру игрока и стал тренером в «Динамо-2 ». Он будет помогать Павлу Алпатову.

Последним клубом Панченко были «Химки », которые он покинул в декабре.

Он также выступал за тульский «Арсенал », «Тамбов», «Динамо», ЦСКА, «Томь », «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Ставрополье». На счету Панченко один матч за сборную России.

С ЦСКА нападающий выиграл чемпионат и Суперкубок России. С «Динамо» он побеждал в первенстве ФНЛ.