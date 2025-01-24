Панченко завершил карьеру и стал тренером «Динамо-2». Форвард выиграл РПЛ и Суперкубок России с ЦСКА
Кирилл Панченко завершил карьеру футболиста.
По данным «Спорт-Экспресса», 35-летний россиянин завершил карьеру игрока и стал тренером в «Динамо-2». Он будет помогать Павлу Алпатову.
Последним клубом Панченко были «Химки», которые он покинул в декабре.
Он также выступал за тульский «Арсенал», «Тамбов», «Динамо», ЦСКА, «Томь», «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Ставрополье». На счету Панченко один матч за сборную России.
С ЦСКА нападающий выиграл чемпионат и Суперкубок России. С «Динамо» он побеждал в первенстве ФНЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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