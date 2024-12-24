«Химки» выставили на трансфер Панченко, Терехова и Анджелковича (Metaratings)
«Химки» планируют расстаться зимой с Кириллом Панченко и Сергеем Тереховым.
Об этом сообщает Metaratings.ru.
Всего подмосковный клуб выставил на трансфер не менее 6 игроков, в том числе защитника Неманю Анджелковича. У всех этих футболистов недостаток игровой практики.
По данным источника, у Панченко уже есть вариант с переходом в один из казахстанских клубов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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