«Химки» выставили на трансфер Панченко, Терехова и Анджелковича (Metaratings)

«Химки» планируют расстаться зимой с Кириллом Панченко и Сергеем Тереховым.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Всего подмосковный клуб выставил на трансфер не менее 6 игроков, в том числе защитника Неманю Анджелковича. У всех этих футболистов недостаток игровой практики.

По данным источника, у Панченко уже есть вариант с переходом в один из казахстанских клубов.

После 18 туров «Химки » занимают в Мир РПЛ 13-е место.