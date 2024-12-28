«Химки» объявили об уходе Панченко из клуба

Кирилл Панченко покидает «Химки».

Подмосковный клуб объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним нападающим.

Панченко выступал за «Химки » с прошлого сезона. В текущем розыгрыше Мир РПЛ он провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями.