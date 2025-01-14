«Бавария» и Нкунку устно согласовали контракт, форвард хочет перейти. «Челси» оценивает его в 65 млн фунтов

«Бавария» может подписать Кристофера Нкунку зимой.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб уже достиг устной договоренности с французским форвардом об условиях долгосрочного контракта. Сам игрок хочет перейти из «Челси » в «Баварию».

27-летний футболист будет главной трансферной целью немцев на зимнее трансферное окно вне зависимости от будущего Матиса Теля . Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль хочет оформить полноценный трансфер Кристофера , а не арендовать его.

Включение Теля в сделку рассматривается как один из вариантов. Переговоры между клубами продолжаются.

The Telegraph пишет , что лондонцы оценивают Нкунку в 65 миллионов фунтов. «Бавария » постарается снизить цену.