«Бавария» и Нкунку устно согласовали контракт, форвард хочет перейти. «Челси» оценивает его в 65 млн фунтов
«Бавария» может подписать Кристофера Нкунку зимой.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб уже достиг устной договоренности с французским форвардом об условиях долгосрочного контракта. Сам игрок хочет перейти из «Челси» в «Баварию».
27-летний футболист будет главной трансферной целью немцев на зимнее трансферное окно вне зависимости от будущего Матиса Теля. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль хочет оформить полноценный трансфер Кристофера, а не арендовать его.
Включение Теля в сделку рассматривается как один из вариантов. Переговоры между клубами продолжаются.
The Telegraph пишет, что лондонцы оценивают Нкунку в 65 миллионов фунтов. «Бавария» постарается снизить цену.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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