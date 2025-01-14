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«Бавария» и Нкунку устно согласовали контракт, форвард хочет перейти. «Челси» оценивает его в 65 млн фунтов

«Бавария» может подписать Кристофера Нкунку зимой.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб уже достиг устной договоренности с французским форвардом об условиях долгосрочного контракта. Сам игрок хочет перейти из «Челси» в «Баварию». 

27-летний футболист будет главной трансферной целью немцев на зимнее трансферное окно вне зависимости от будущего Матиса Теля. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль хочет оформить полноценный трансфер Кристофера, а не арендовать его. 

Включение Теля в сделку рассматривается как один из вариантов. Переговоры между клубами продолжаются. 

The Telegraph пишет, что лондонцы оценивают Нкунку в 65 миллионов фунтов. «Бавария» постарается снизить цену. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoКристофер Нкунку
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoЧелси
logoБавария
logoбундеслига Германия
Макс Эберль
logoМатис Тель
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