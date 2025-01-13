«Челси» начал переговоры с «Баварией» по Телю. Лондонцы готовы включить Нкунку в сделку

Матис Тель интересен «Челси».

Лондонцы связались с «Баварией» и запросили информацию касательно будущего 19-летнего нападающего, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры между клубами находятся на ранней стадии, «синие» хотят быть в курсе ситуации.

Журналист Bild Кристиан Фальк добавляет , что «Челси» предложил включить в сделку Кристофера Нкунку.

Сам футболист 10 дней назад поговорил с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани – он хочет добиться успеха в мюнхенском клубе.

В текущем сезоне Бундеслиги Тель провел 7 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь .