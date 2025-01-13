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«Челси» начал переговоры с «Баварией» по Телю. Лондонцы готовы включить Нкунку в сделку

Матис Тель интересен «Челси».

Лондонцы связались с «Баварией» и запросили информацию касательно будущего 19-летнего нападающего, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры между клубами находятся на ранней стадии, «синие» хотят быть в курсе ситуации.

Журналист Bild Кристиан Фальк добавляет, что «Челси» предложил включить в сделку Кристофера Нкунку. 

Сам футболист 10 дней назад поговорил с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани – он хочет добиться успеха в мюнхенском клубе. 

В текущем сезоне Бундеслиги Тель провел 7 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoМатис Тель
logoЧелси
возможные трансферы
logoБавария
logoВенсан Компани
logoКристофер Нкунку
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