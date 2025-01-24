41-летний Фелипе Мело завершил карьеру. Бразилец – 3-кратный победитель Кубка Либертадорес и чемпион Кубка конфедераций
«Сегодня я завершаю одну из важнейших глав жизни: карьеру футболиста. Это были невероятные годы, полные сражений и достижений, но, прежде всего, годы, в течение которых я видел, как в каждом моем шаге исполняется Божий замысел.
Все, что я пережил, каждый момент был направлен Его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом», – заявил 41-летний бразилец.
Последним клубом Мело был «Флуминенсе», с которым он взял Кубок Либертадорес в 2023 году. В этом турнире он также дважды побеждал с «Палмейрасом».
Фелипе известен по выступлениям за «Альмерию», «Фиорентину», «Ювентус», «Интер», «Галатасарай» и другие команды. На счету полузащитника 22 матча и 2 гола за сборную Бразилии.
С «Галатасараем» Мело дважды становился чемпионом Турции, а также брал Кубок страны. Со сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций-2009.
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