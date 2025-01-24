41-летний Фелипе Мело завершил карьеру. Бразилец – 3-кратный победитель Кубка Либертадорес и чемпион Кубка конфедераций

Фелипе Мело объявил об окончании карьеры.

«Сегодня я завершаю одну из важнейших глав жизни: карьеру футболиста. Это были невероятные годы, полные сражений и достижений, но, прежде всего, годы, в течение которых я видел, как в каждом моем шаге исполняется Божий замысел.

Все, что я пережил, каждый момент был направлен Его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом», – заявил 41-летний бразилец.

Последним клубом Мело был «Флуминенсе», с которым он взял Кубок Либертадорес в 2023 году. В этом турнире он также дважды побеждал с «Палмейрасом».

Фелипе известен по выступлениям за «Альмерию», «Фиорентину», «Ювентус », «Интер », «Галатасарай» и другие команды. На счету полузащитника 22 матча и 2 гола за сборную Бразилии .

С «Галатасараем » Мело дважды становился чемпионом Турции, а также брал Кубок страны. Со сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций-2009.