У Уокера была стычка с Фелипе Мело после финала КЧМ. Бразилец сказал, что его спровоцировал Грилиш, кричавший «Оле» игрокам «Флуминенсе». Джек опроверг
У Кайла Уокера произошла стычка с Фелиппе Мело после финала клубного ЧМ.
«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» (4:0), и после финального свистка у полузащитника «горожан» Джека Грилиша случился конфликт с хавбеком клуба из Рио-де-Жанейро Мартинелли, а у защитника «Сити» Кайла Уокера произошла стычка с Фелипе Мело.
Мело считает, что ситуацию спровоцировал Грилиш.
«Грилиш проявил неуважение к «Флуминенсе», и я никогда не позволю такому случиться. Он кричал «Оле» во время игры. Но это для болельщиков, они вправе кричать «Оле». Спортсмен на поле не имеет права проявлять неуважение», – сказал бразилец.
Грилиш, в свою очередь, опроверг слова Мело: «Я ни разу не сказал «Оле», – написал англичанин в твиттере.
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Мело как был провокатором и грязным игроком им остался