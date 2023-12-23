У Уокера была стычка с Фелипе Мело после финала КЧМ. Бразилец сказал, что его спровоцировал Грилиш, кричавший «Оле» игрокам «Флуминенсе». Джек опроверг

Теги Флуминенсе Манчестер Сити Фелипе Мело чемпионат мира среди клубов Кайл Уокер Джек Грилиш Мартинелли Футбол

У Кайла Уокера произошла стычка с Фелиппе Мело после финала клубного ЧМ.

«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» (4:0), и после финального свистка у полузащитника «горожан» Джека Грилиша случился конфликт с хавбеком клуба из Рио-де-Жанейро Мартинелли, а у защитника «Сити» Кайла Уокера произошла стычка с Фелипе Мело.

Мело считает, что ситуацию спровоцировал Грилиш.

«Грилиш проявил неуважение к «Флуминенсе», и я никогда не позволю такому случиться. Он кричал «Оле» во время игры. Но это для болельщиков, они вправе кричать «Оле». Спортсмен на поле не имеет права проявлять неуважение», – сказал бразилец.

Грилиш, в свою очередь, опроверг слова Мело: «Я ни разу не сказал «Оле», – написал англичанин в твиттере.

«Ман Сити» – чемпион мира. За год выиграл почти все 🤯 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Тимофей Щепкин
А что такого в ole?
Gunnar Solskjær
+4
-1
+3
Походят года, ничего не меняется.
Мело как был провокатором и грязным игроком им остался
+2
-1
+1
А что такого в ole?
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий