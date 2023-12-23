У Уокера была стычка с Фелипе Мело после финала КЧМ. Бразилец сказал, что его спровоцировал Грилиш, кричавший «Оле» игрокам «Флуминенсе». Джек опроверг

У Кайла Уокера произошла стычка с Фелиппе Мело после финала клубного ЧМ.

« » разгромил «Флуминенсе» (4:0), и после финального свистка у полузащитника «горожан» случился конфликт с хавбеком клуба из Рио-де-Жанейро Мартинелли, а у защитника «Сити» произошла стычка с .

Мело считает, что ситуацию спровоцировал Грилиш.

«Грилиш проявил неуважение к « », и я никогда не позволю такому случиться. Он кричал «Оле» во время игры. Но это для болельщиков, они вправе кричать «Оле». Спортсмен на поле не имеет права проявлять неуважение», – сказал бразилец.

Грилиш, в свою очередь, опроверг слова Мело: «Я ни разу не сказал «Оле», – написал англичанин в твиттере.

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