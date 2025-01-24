Пеп о «Сити»: «У нас один центральный защитник против «Челси». Новые игроки могут помочь, они здесь именно по этой причине. Важно иметь больший состав, учитывая количество матчей»

Пеп Гвардиола пожаловался на нехватку игроков в составе «Манчестер Сити».

Ранее «горожане» подписали защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, а также нападающего Омара Мармуша.

«Конечно, новые игроки могут помочь, они здесь именно по этой причине. Опять же, это не могло бы произойти без тех обстоятельств, которые у нас были.

Завтра [против «Челси »] у нас будет только один центральный защитник. Немного больше из-за [Абдукодира] Хусанова, но против «Брюгге » у нас будут один или два доступных защитника.

Вот почему иметь все больший состав важно для нас, учитывая количество матчей, которые нам предстоит провести.

Но лучшая энергия приходит, когда ты можешь выигрывать матчи и играть хорошо. И нам придется сделать это снова», – заявил главный тренер «Манчестер Сити ».