Пеп о «Сити»: «У нас один центральный защитник против «Челси». Новые игроки могут помочь, они здесь именно по этой причине. Важно иметь больший состав, учитывая количество матчей»
Пеп Гвардиола пожаловался на нехватку игроков в составе «Манчестер Сити».
Ранее «горожане» подписали защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, а также нападающего Омара Мармуша.
«Конечно, новые игроки могут помочь, они здесь именно по этой причине. Опять же, это не могло бы произойти без тех обстоятельств, которые у нас были.
Завтра [против «Челси»] у нас будет только один центральный защитник. Немного больше из-за [Абдукодира] Хусанова, но против «Брюгге» у нас будут один или два доступных защитника.
Вот почему иметь все больший состав важно для нас, учитывая количество матчей, которые нам предстоит провести.
Но лучшая энергия приходит, когда ты можешь выигрывать матчи и играть хорошо. И нам придется сделать это снова», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем