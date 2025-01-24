  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп о «Сити»: «У нас один центральный защитник против «Челси». Новые игроки могут помочь, они здесь именно по этой причине. Важно иметь больший состав, учитывая количество матчей»
32

Пеп о «Сити»: «У нас один центральный защитник против «Челси». Новые игроки могут помочь, они здесь именно по этой причине. Важно иметь больший состав, учитывая количество матчей»

Пеп Гвардиола пожаловался на нехватку игроков в составе «Манчестер Сити».

Ранее «горожане» подписали защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, а также нападающего Омара Мармуша.

«Конечно, новые игроки могут помочь, они здесь именно по этой причине. Опять же, это не могло бы произойти без тех обстоятельств, которые у нас были.

Завтра [против «Челси»] у нас будет только один центральный защитник. Немного больше из-за [Абдукодира] Хусанова, но против «Брюгге» у нас будут один или два доступных защитника.

Вот почему иметь все больший состав важно для нас, учитывая количество матчей, которые нам предстоит провести.

Но лучшая энергия приходит, когда ты можешь выигрывать матчи и играть хорошо. И нам придется сделать это снова», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoвысшая лига Бельгия
logoЧелси
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБрюгге
logoАбдукодир Хусанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола перед «Челси» и «Брюгге»: «Предстоящие два матча – это финалы для «Манчестер Сити»
22вчера, 12:53
Рио Фердинанд: «Если «Ман Сити» не выйдет в плей-офф ЛЧ – это будет позор и провал. Команде не хватает Родри, когда нужно взять игру под контроль»
9623 января, 08:51
«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я
3522 января, 22:30
Агент Хусанова о «Сити»: «Пеп сказал: «Хочу, чтобы ты выучил английский как можно быстрее». Абдукодир сильный и цепкий – входил в топ-5 защитников до 23 лет в Европе»
822 января, 11:42
Рекомендуем
Главные новости
Доннарумма хочет получать 12 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ», парижане предлагают 8 млн
515 минут назад
Хлусевич не согласен на понижение зарплаты в случае перехода из «Спартака» в «Динамо». Он получает 1,4 млн евро в год (Metaratings)
2125 минут назад
⚡ «Сити» против «Челси» – топ-матч этих выходных. Угадаете победителя?
57 минут назадСпецпроект
Рэшфорд готов пойти на снижение зарплаты ради аренды в «Барселоне»
1859 минут назад
Пеп Гвардиола: «Все команды, которые добиваются успеха, совершают трансферы. «Ман Сити» 11-й по чистым тратам за последние 5 лет»
52сегодня, 08:47
Кахигао о целях: «Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории»
31сегодня, 08:14
«Аль-Хилаль» хочет подписать Салаха летом в случае его ухода из «Ливерпуля». Саудовский клуб готов предложить форварду контракт до 2028 года (Николо Скира)
24сегодня, 07:45
«Краснодар» объявил о переходе Арутюняна в «Академию Пушкаша»
18сегодня, 07:25
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вальядолида», «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
11сегодня, 07:05
«Наполи» за 2.20 или «Ювентус» за 4.00? Ставьте на игру с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 07:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер документалки «Марадона» снимет черную комедию с Юрой Борисовым на русском языке про роман «Преступление и наказание»
547 минут назадКино
Кахигао заявил, что подписал бы Родри в «Спартак» при неограниченном бюджете
547 минут назад
Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграет с «Чэнду», «Пари НН» против «Бораца», «Рубин» встретится со «Стругой»
152 минуты назадLive
Капитан «Балтики» Осипов о словах Комличенко: «Не видел помидоров по 1000 рублей, максимум – 300»
13сегодня, 08:31
«Фрайбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
1сегодня, 07:55
«Комо» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 07:35
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Комо», «Ювентус» против «Наполи», «Милан» и «Интер» проведут матчи в воскресенье
10сегодня, 07:30
«Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 07:10
«РБ Лейпциг» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:55
«Ливерпуль» – «Ипсвич». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 06:40
Рекомендуем