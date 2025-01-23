«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я
Среди английских клубов только «Манчестер Сити» угрожает вылет из Лиги чемпионов.
Команда Пепа Гвардиолы набрала 8 очков в 7 турах и идет на 25-й строчке. Выше 19-й ей уже не подняться.
Остальные клубы АПЛ выступают следующим образом: «Ливерпуль» лидирует, «Арсенал» занимает третье место, «Астон Вилла» – девятое.
Следует отметить, что среди представителей ведущих пяти лиг из ЛЧ уже вылетели «Болонья», «Лейпциг» и «Жирона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем