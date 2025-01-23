«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я

Среди английских клубов только «Манчестер Сити» угрожает вылет из Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы набрала 8 очков в 7 турах и идет на 25-й строчке. Выше 19-й ей уже не подняться.

Остальные клубы АПЛ выступают следующим образом: «Ливерпуль » лидирует, «Арсенал » занимает третье место, «Астон Вилла » – девятое.

Следует отметить, что среди представителей ведущих пяти лиг из ЛЧ уже вылетели «Болонья», «Лейпциг » и «Жирона».