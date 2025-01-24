Гвардиола перед «Челси» и «Брюгге»: «Предстоящие два матча – это финалы для «Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола оценил важность предстоящих матчей для «Манчестер Сити».
25 января «Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в матче АПЛ, 29-го – против «Брюгге» в игре Лиги чемпионов.
«Даже несмотря на те большие проблемы, которые у нас есть, «Челси» находится рядом с нами в турнирной таблице.
Это очень важная неделя. Предстоящие два матча – это финалы для нас.
Наши болельщики поддержат нас, чтобы мы преодолели этот момент», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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