Гвардиола перед «Челси» и «Брюгге»: «Предстоящие два матча – это финалы для «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола оценил важность предстоящих матчей для «Манчестер Сити».

25 января «Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в матче АПЛ , 29-го – против «Брюгге» в игре Лиги чемпионов.

«Даже несмотря на те большие проблемы, которые у нас есть, «Челси » находится рядом с нами в турнирной таблице.

Это очень важная неделя. Предстоящие два матча – это финалы для нас.

Наши болельщики поддержат нас, чтобы мы преодолели этот момент», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .