Антони сегодня полетит в Севилью. «МЮ» и «Бетис» оформили все документы по аренде вингера
Антони сегодня отправится в Севилью, чтобы присоединиться к «Бетису».
Ранее сообщалось, что вингер «Манчестер Юнайтед» перейдет в испанский клуб на правах аренды.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы одобрили все документы по сделке. Аренда продлится до июня, соглашение не предусматривает права выкупа. Выплата зарплаты игрока будет поделена между двумя клубами.
В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. С полной статистикой 24-летнего вингера можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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