«МЮ» покроет часть зарплаты Антони во время аренды в «Бетисе»
Вингер «МЮ» Антони близок к аренде в «Бетис».
В «Манчестер Юнайтед» обсуждаются окончательные детали сделки. В соглашении не будет опции выкупа.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» покроет часть зарплаты бразильца.
В текущем сезоне АПЛ Антони провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Статистику бразильца можно найти здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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