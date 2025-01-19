«МЮ» покроет часть зарплаты Антони во время аренды в «Бетисе»

Вингер «МЮ» Антони близок к аренде в «Бетис».

В «Манчестер Юнайтед » обсуждаются окончательные детали сделки. В соглашении не будет опции выкупа.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» покроет часть зарплаты бразильца.

В текущем сезоне АПЛ Антони провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Статистику бразильца можно найти здесь .