Антони договорился с «Бетисом». «МЮ» отдаст вингера в аренду на этой неделе
Антони согласовал с «Бетисом» условия личного контракта.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, на этой неделе «Манчестер Юнайтед» проведет заключительный раунд переговоров с испанским клубом о переходе 24-летнего вингера на правах аренды до конца сезона. Сторонам осталось согласовать последние детали.
Ранее стало известно, что «МЮ» покроет часть зарплаты Антони во время аренды в «Бетисе».
В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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