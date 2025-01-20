Антони договорился с «Бетисом». «МЮ» отдаст вингера в аренду на этой неделе

Антони согласовал с «Бетисом» условия личного контракта.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, на этой неделе «Манчестер Юнайтед» проведет заключительный раунд переговоров с испанским клубом о переходе 24-летнего вингера на правах аренды до конца сезона. Сторонам осталось согласовать последние детали.

Ранее стало известно, что «МЮ» покроет часть зарплаты Антони во время аренды в «Бетисе».

В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.