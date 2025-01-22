Левандовски забил 18-й и 19-й голы с пенальти в ЛЧ и повторил рекорд Роналду. Поляк обошел Месси

Роберт Левандовски сравнялся с Криштиану Роналду по числу голов с пенальти в ЛЧ.

Нападающий «Барселоны» реализовал два 11-метровых в матче с «Бенфикой».

Всего на счету Левандовского 19 голов с пенальти в Лиге чемпионов. Он обошел Лионеля Месси и повторил рекорд Криштиану Роналду по этому показателю.