Мостовой не считает Селихова легендой «Спартака»: «Сейчас этот статус кому только не присуждают, и это неправильно. Дасаева я могу так назвать»

Александр Мостовой высказался об уходе Александра Селихова из «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о расторжении контракта с 30-летним вратарем.

«Наверное, Селихов просто хочет быть основным, и у него на это есть право, он уже был в таком статусе какое-то время. Думаю, он не хочет быть запасным, и это нормально явление. После ухода из «Спартака» многие клубы захотят его взять, ведь вратарь хороший. Ничего страшного для него нет, тем более 30 лет для вратаря – это юность. Каждый футболист хочет играть, его можно понять.

Можно ли Селихова назвать легендой в современной истории клуба? У нас сейчас кого только не называют легендами. Дасаев – это вот легенда. Когда ты в один ряд в нему ставишь еще кого-то, то не понимаешь, как такое возможно. Статус легенды сейчас кому только не присуждают, и это неправильно. Легенд немного. Дасаева я могу назвать легендой «Спартака », – сказал бывший полузащитник сборной России.