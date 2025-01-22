Мостовой не считает Селихова легендой «Спартака»: «Сейчас этот статус кому только не присуждают, и это неправильно. Дасаева я могу так назвать»
Сегодня московский клуб объявил о расторжении контракта с 30-летним вратарем.
«Наверное, Селихов просто хочет быть основным, и у него на это есть право, он уже был в таком статусе какое-то время. Думаю, он не хочет быть запасным, и это нормально явление. После ухода из «Спартака» многие клубы захотят его взять, ведь вратарь хороший. Ничего страшного для него нет, тем более 30 лет для вратаря – это юность. Каждый футболист хочет играть, его можно понять.
Можно ли Селихова назвать легендой в современной истории клуба? У нас сейчас кого только не называют легендами. Дасаев – это вот легенда. Когда ты в один ряд в нему ставишь еще кого-то, то не понимаешь, как такое возможно. Статус легенды сейчас кому только не присуждают, и это неправильно. Легенд немного. Дасаева я могу назвать легендой «Спартака», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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