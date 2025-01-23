Титов о трансфере Энрике за 35 млн евро: «Зенит» есть «Зенит». «Газпром» всегда первый»

Егор Титов высказался о трансферах «Зенита».

Ранее петербургский клуб объявил о подписании вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 30+2 млн евро. К команде из Рио-де-Жанейро присоединится хавбек «Зенита » Артур Гимараэс . Вендел перейдет в «Ботафого» по окончании сезона.

– «Зенит» уже взял 35-миллионного Энрике. Очень не хочется упускать золото в юбилейный год?

– Ну понятно, «Зенит» есть «Зенит». «Газпром » всегда первый. Но они же не покупают игрока за 35 миллионов. Это, как я понимаю, обмен с доплатой на Вендела и Артура. При этой схеме Артур уходит уже сейчас, Вендел еще весной поможет «Зениту».

– Поможет ли в «чемоданном» настроении – вот в чем вопрос?

– Я думаю, настроение у него, наоборот, будет приподнятым. Любой бразилец скучает по дому, и я уверен, что Вендел в этом плане не отличается от земляков. Он точно так же тоскует на чужбине по родственникам, кухне, теплу. Но отработать сборы, а потом три месяца весны – не проблема для такого профессионала, каким является Вендел. У меня сомнений в этом нет. «Зениту» он еще поможет, – сказал экс-игрок «Спартака».