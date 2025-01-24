«МЮ» – рекордсмен по победным голам (8) на 90-х минутах в еврокубках среди клубов АПЛ. У «Арсенала» и «Челси» по 7 таких мячей

У «МЮ» больше всех победных голов на 90-х минутах в еврокубках среди клубов АПЛ.

В четверг хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш забил решающий мяч на 92-й минуте матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1). Второе место по этому показателю делят «Арсенал » и «Челси » – по 7 голов на 90-х минутах.