«МЮ» – рекордсмен по победным голам (8) на 90-х минутах в еврокубках среди клубов АПЛ. У «Арсенала» и «Челси» по 7 таких мячей
У «МЮ» больше всех победных голов на 90-х минутах в еврокубках среди клубов АПЛ.
В четверг хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш забил решающий мяч на 92-й минуте матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1).
Второе место по этому показателю делят «Арсенал» и «Челси» – по 7 голов на 90-х минутах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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