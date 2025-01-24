Чалов сделал передачу в матче со «Славией». У форварда ПАОК 4+3 в 28 играх сезона

Федор Чалов сделал голевую передачу в игре с пражской «Славией» (2:0).

На 56-й минуте матча 7-го тура Лиги Европы форвард ПАОК вступил в отбор в штрафной, отдав пас Иоаннису Константелиасу, который сделал счет 2:0. На 64-й минуте россиянин был заменен.

Чалов совершил первое результативное действие в 2025 году. Всего в 28 матчах сезона во всех турнирах на его счету 4 гола и 3 ассиста.

Следующий матч ПАОК Чалова и Оздоева проведет в чемпионате Греции против «Левадиакоса» в воскресенье, 26 января – смотрите игру в прямом эфире Спортса’’ с комментарием Вадима Лукомского и Эльвина Керимова . Начало – в 20:30 мск.