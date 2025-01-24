Чалов сделал передачу в матче со «Славией». У форварда ПАОК 4+3 в 28 играх сезона
Федор Чалов сделал голевую передачу в игре с пражской «Славией» (2:0).
На 56-й минуте матча 7-го тура Лиги Европы форвард ПАОК вступил в отбор в штрафной, отдав пас Иоаннису Константелиасу, который сделал счет 2:0. На 64-й минуте россиянин был заменен.
Чалов совершил первое результативное действие в 2025 году. Всего в 28 матчах сезона во всех турнирах на его счету 4 гола и 3 ассиста.
Следующий матч ПАОК Чалова и Оздоева проведет в чемпионате Греции против «Левадиакоса» в воскресенье, 26 января – смотрите игру в прямом эфире Спортса’’ с комментарием Вадима Лукомского и Эльвина Керимова. Начало – в 20:30 мск.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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