Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Ариса» Шапи. Спортс’’ покажет матч в 20:00 с Керимовым и Лукомским

«Арис» примет ПАОК в 19-м туре Суперлиги Греции.

Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 20:00 мск. Комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

ПАОК идет на 4-м месте в таблице, «Арис» – 5-й, между командами 6 очков.

Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева проиграла два матча чемпионата подряд, у «Ариса» три поражения кряду.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции