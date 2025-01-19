Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Ариса» Шапи. Спортс’’ покажет матч в 20:00 с Керимовым и Лукомским
«Арис» примет ПАОК в 19-м туре Суперлиги Греции.
Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 20:00 мск. Комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
ПАОК идет на 4-м месте в таблице, «Арис» – 5-й, между командами 6 очков.
Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева проиграла два матча чемпионата подряд, у «Ариса» три поражения кряду.
Опубликовано: Sports
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