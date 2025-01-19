ПАОК и «Арис» сыграли 0:0. Команда Чалова и Оздоева не смогла выиграть 3-й матч чемпионата подряд, команда Шапи – 4-й

«Арис» и ПАОК не забили голов в матче 19-го тура чемпионата Греции.

Полузащитник «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов вышел в старте и был заменен на 86-й минуте, форвард ПАОК Федор Чалов появился на 75-й минуте, его партнер Магомед Оздоев провел полный матч.

ПАОК не смог выиграть 3-й матч чемпионата подряд (4-й с учетом ничьей и вылета из Кубка Греции), команда набрала 1 очко за 3 тура Суперлиги.

«Арис» набрал 1-е очко за 4 последних тура: сыграл вничью после 3 поражений подряд. Команда Шапи опустилась на 6-е место, ПАОК остался на 4-м.

Следующий матч «Арис» проведет 26 января в гостях у «Ламии», ПАОК примет «Славию» в Лиге Европы 23 января, а 26-го сыграет дома с «Левадиакосом».

Этот матч в прямом эфире покажет Спортс’’ – начало трансляции в следующее воскресенье в 20:30 мск.

Полная запись матча «Арис» – ПАОК с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского