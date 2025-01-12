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Чемпионат Греции. ПАОК играет с «Волосом». Спортс’’ показывает матч в прямом эфире

ПАОК принимает «Волос» в 18-м туре греческой Суперлиги.

Спортс’’ ведет прямую трансляцию, игру комментирует Артем Терентьев.

ПАОК идет на 4-м месте, «Волос» – 12-й из 14 участников чемпионата.

Опубликовано: Sports
logoПАОК
результаты
logoФедор Чалов
logoвысшая лига Греция
logoМагомед Оздоев
logoВолос
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